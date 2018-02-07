Bülent Tezcan: "Afrin Operasyonu'nda gerekli olduğu yere kadar gidilmelidir, daha fazlası macera olur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan:

"TBMM'ye getirdikleri yeni tasarıyla internet medyasını da susturmak ve sansür uygulama peşindeler"

"Binali Yıldırım, El Nusra terör örgütü müdür?"