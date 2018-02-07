Bülent Tezcan: "Afrin Operasyonu'nda Gerekli Olduğu Yere Kadar Gidilmelidir, Daha Fazlası Macera...
AFRİN HAREKATI'NDA 19. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Bülent Tezcan: "Afrin Operasyonu'nda Gerekli Olduğu Yere Kadar Gidilmelidir, Daha Fazlası Macera...

Bülent Tezcan: "Afrin Operasyonu'nda gerekli olduğu yere kadar gidilmelidir, daha fazlası macera olur" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: "TBMM'ye getirdikleri yeni tasarıyla internet medyasını da susturmak ve sansür uygulama peşindeler" "Binali Yıldırım, El Nusra...

Bülent Tezcan: "Afrin Operasyonu'nda gerekli olduğu yere kadar gidilmelidir, daha fazlası macera olur"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan:
"TBMM'ye getirdikleri yeni tasarıyla internet medyasını da susturmak ve sansür uygulama peşindeler"
"Binali Yıldırım, El Nusra terör örgütü müdür?"

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