Bülent Tezcan: "Afrin Operasyonu'nda Gerekli Olduğu Yere Kadar Gidilmelidir, Daha Fazlası Macera...
Bülent Tezcan: "Afrin Operasyonu'nda gerekli olduğu yere kadar gidilmelidir, daha fazlası macera olur" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: "TBMM'ye getirdikleri yeni tasarıyla internet medyasını da susturmak ve sansür uygulama peşindeler" "Binali Yıldırım, El Nusra...
Bülent Tezcan: "Afrin Operasyonu'nda gerekli olduğu yere kadar gidilmelidir, daha fazlası macera olur"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan:
"TBMM'ye getirdikleri yeni tasarıyla internet medyasını da susturmak ve sansür uygulama peşindeler"
"Binali Yıldırım, El Nusra terör örgütü müdür?"