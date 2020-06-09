Bülent Serttaş'tan sürpriz reklam filmi Ünlü türkücü Bülent Serttaş, Sanica Kombi'nin reklam yüzü oldu.

Ünlü türkücü Bülent Serttaş, Sanica Kombi'nin reklam yüzü oldu. Reklam filminin yönetmenliğini ünlü yönetmen Levent Özdemir yaptı. Serttaş'ın reklam yüzü olduğu firmadan kaç para aldığı açıklanmadı. Sanica Kombi için özel bir şarkı yazan Bülent Serttaş, pandemi döneminde evde oturduğunu ve eşine daha çok aşık olduğunu söyledi. Serttaş, " Ülkece zor günler geçirdik.& ; Ben de orkestrama elimden geldiği kadar maddi yardımda bulundum ve yanlarında olmaya çalıştım" dedi. Konser vermeyi çok özlediğini de söyleyen Bülent Serttaş, evde eski konserlerinin aklıma geldiğini belirterek, bazen birden bire hüngür hüngür ağladığını itiraf etti.



