Bülent Serttaş, Bodrum'da hayranlarını coşturdu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda sahneye çıkan Bülent Serttaş, "Pandemi sürecinde 11 kilo aldım, 5 kilosunu verdim, geriye 6 kilo kaldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda sahneye çıkan Bülent Serttaş, "Pandemi sürecinde 11 kilo aldım, 5 kilosunu verdim, geriye 6 kilo kaldı. İnşallah en kısa sürede 6 kiloyu da vereceğim" dedi.

Bodrum Yalıkavak'taki bir restoranda sahneye çıkan Bülent Serttaş, hayranlarına eğlenceli bir gece yaşattı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serttaş, "Pandemi sürecinde 11 kilo aldım. 5 kilosunu verdim geriye 6 kilo kaldı. İnşallah en kısa sürede 6 kiloyu da vereceğim" dedi. Hayranlarını çok şaşırtacak bir proje hazırladığını söyleyen Bülent Serttaş, "Bütün sevenlerim yeni projemi gördüğünde çok şaşıracak. Yok artık Bülent Serttaş bunu da mı yaptı diyecekler" dedi.Ardından sahneye çıkan Bülent Serttaş, 'Bodrum Akşamları' ile başlayan performansında "Bir gün beni Türkan Sabancı aradı, Bodrum ancak bu kadar güzel anlatılırdı. Elinize kaleminize sağlık bütün oscarlar ve ödüller size, benim oscarım da sana diyerek gururlandırdı beni" dedi. Eski ve son albümündeki sevilen parçalarını seslendiren Serttaş, türkülerin aralarında hayranlarıyla sohbet edip, espriler de yaptı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bülent Serttaş, programını 'Seyyah' şarkısıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi. Öte yandan Bülent Serttaş'ı dinlemeye gelenler arasında eşi Selvi Serttaş, Ebru- Ayhan Çarıkcılar, Hasan-Özlem Çetin ve Yusuf -Miray Yazdan gibi isimler de vardı.

Kaynak: DHA