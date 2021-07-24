Bülent Serttaş'a sansür şoku

Bülent Serttaş'ın 'Akdeniz' parçası 'erotik şikayetler' nedeniyle yayından kaldırıldı. Şarkıcı, eseri yeniden yükletti

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Bülent Serttaş'ın, yaklaşık bir ay önce çıkardığı 'Akdeniz' parçasınının klibi YouTube'dan sansür yedi. Platform, klipte 'erotik içerikler' olduğu iddiasıyla gelen şikayetler yüzünden 380 binden fazla izlenen video'yu yayından kaldırdı.

Serttaş, başvuru sonrasında 'erotik içerik' olmadığı tespit edilen video'sunu yeniden yükletti. Şarkıcı, yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin