Bülent Kuşoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. Bülent Kuşoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli?

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat konuğu Bülent Kuşoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli?

BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR?

7 Ocak 1958'de Erzurum'da doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Remziye'dir.

Yeminli Mali Müşavir, Maliyeci, Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

İngiltere'de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı. Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanlığı, Milli Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği; özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlandı.