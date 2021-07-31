Bülent Koşmaz Parkı
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Bülent Koşmaz Parkı

Bülent Koşmaz Parkı
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Manisa'da daha önceki yıllarda yapılan 'Emekliler Parkı'nın yerinde yepyeni bir peyzaj projesi hayata geçirdik.

Manisa'da daha önceki yıllarda yapılan 'Emekliler Parkı'nın yerinde yepyeni bir peyzaj projesi hayata geçirdik. Oturma bankları, süs havuzları ve aydınlatmalarıyla tarihi 'Emekliler Parkı' Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle can buldu. Projemiz tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'mize getirdiğimiz teklifle parkımıza Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin bugünlere gelmesinde çok önemli yeri olan değerli büyüğümüz Bülent Koşmaz'ın adını verdik. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrılan bu değerli isim, bu önemli projemizde yaşıyor.

Kaynak: Habermetre

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