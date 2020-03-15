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Bülent Korkmaz, Konyaspor, Spor

Bülent Korkmaz: "VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı"

- Bülent Korkmaz: "VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı" Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, VAR hakemlerinin pozisyonlar çok fazla açıdan izleyebildiklerini ve hata yapmamaları gerektiğini söyledi.

15.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:04
Bülent Korkmaz:

- Bülent Korkmaz: "VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, VAR hakemlerinin pozisyonlar çok fazla açıdan izleyebildiklerini ve hata yapmamaları gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik eden Korkmaz, "Uzun bir aradan sonra galip geldik. Gerçi geldiğimiz gün Göztepe maçına iki antrenmanla çıkmıştık ve ondan sonrasında oyun olarak bir değişim ve değişiklik olduğunu zaman zaman görüyorduk. Tabii tam istediğimiz bir durumda değil takım. Bu maçta da 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz çok güzel ve anlamlıydı. Belki 11'e 11'de galip gelmek önemliydi ama 9 kişiyle bu galibiyeti elde etmek oyuncuları özgüven açısından da çok iyi bir duruma getirdiğini düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabii ki 40 bin Konyaspor taraftarının burada olacağını düşünüyorduk ama seyircisiz olunca onlar da televizyonları başında bizleri takip ettiler. Onların enerji ve sinerjisini gerçekten taraftar olmadan da hissedebiliyorduk. Bu galibiyeti onlara hediye ediyoruz. Tabii bu burada kalmamalı, lig devam ediyor. Önümüzdeki maçlarda da puanlar ve galibiyetler almak zorundayız" dedi.

"VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı"

Maçın 16. dakikasında verilmeyen gol pozisyonunu ve maçın ikinci yarısında çıkan kırmızı kartları da değerlendiren Korkmaz, "Orta hakemin her zaman hata yapabileceğini söylüyorum. Ama VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı. Çünkü VAR sistemindeki hakem 15 kamerayla bütün açıları görebiliyor. İngiltere'deki top çizgi geçip geçmemesiyle ilgili, onlardaki teknolojiyle direkt net cevap verebiliyorlar. Ama bu bir şampiyonluk maçı olsaydı, ya da küme düşme maçı olsaydı ne olacaktı? Bunu yaparken teknolojiyi daha iyi kullanmanız lazım. Masraftan kaçınmamanız lazım. Eğer VAR sistemi varsa teknolojinin en üst seviyede olması gerekir. Şuan baktığınız zaman net bir karar kimse veremiyor. Bence gol, ama gol vermedi. Ben burada orta hakemi suçlayamam. Çünkü nihayetinde o da VAR'ın verdiği karara göre karar veriyor. Tabii ki saygı duyuyoruz, maç bitti artık. Kırmızı kartlarla ilgili, Ömer Ali'nin pozisyonunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum ama Skubic ile ilgili faul bile yok" şeklinde konuştu.

"Bütün oyuncular tedirgin"

Korona virüs konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun net bir karar vermesi gerektiğini kaydeden Korkmaz, "Açık ve net söylemek gerekirse bütün oyuncular tedirgin. Diğer takımlardaki yabancı veya yerli ayrımı yapmadan söylüyorum. Çünkü nihayetinde gerçekten dünya bu virüsle sarsılıyor. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, yani dünyanın her ülkesinde aynı şeyler var. Federasyon ya diyecek ki seyircisiz lig devam edecek, ya ertelenecek. 2 hafta sonrasında ne olacağını bilemiyoruz. Bütün ülkede farklı bir boyuta geldi artık. İtalya'da sokağa çıkma yasağı var. İspanya'da keza öyle. Seyircisiz tadı da olmuyor, ama şu anda taraftarların olması doğru değil. Toplu yerlerde bulunmamak lazım. Federasyon çıkıp bu konuyla ilgili net kararını geri dönüş olmadan söylemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz: 'VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı'

Kaynak: İHA

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Bülent Korkmaz: "VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı"

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