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Bülent Korkmaz: "Sonunda kazanmak önemliydi"

- Bülent Korkmaz: "Sonunda kazanmak önemliydi" Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

06.07.2020 03:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 03:05

- Bülent Korkmaz: "Sonunda kazanmak önemliydi"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Bülent Korkmaz, "Öncelikle kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Çok önemli bir 3 puan da son ana kadar o mücadeleyi gösterdik. Gol atma gücünü gösterdik oyun olarak da aslında bu kadar çok kapanıp kontra atağa çıkacaklarını biliyorduk. Hızlı hücumla alanları çok iyi kapattılar, biz de çok hareketli olmamıza rağmen girdiğimiz gol pozisyonlarında ceza sahası içinde yoğunlaşamadık. Geldiğimiz günden beri bunun üzerinde çok duruyoruz. Bu maç bu kadar yoğunlaşamadık ama sonunda kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Bülent Korkmaz: 'Sonunda kazanmak önemliydi'

Kaynak: İHA

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