Bülent Korkmaz: "Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum"

- Bülent Korkmaz: "Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum"RİZE - Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçta tüm riskleri göze aldıklarını ancak istediklerini alamadıklarını ifade etti.

09.11.2019 21:39 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:40
Bülent Korkmaz:

- : "Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum"

RİZE - Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçta tüm riskleri göze aldıklarını ancak istediklerini alamadıklarını ifade etti.

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, riskleri göze aldıklarını ancak sonuca varamadıklarını ifade etti.

Korkmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Oyun üstünlüğü bizdeydi. Çaykur Rizespor duran toptan golü buldu ve kendini iyi korudu. Rize takımı iyi savaştı, mücadele etti. Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum."

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bülent Korkmaz: "Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum"
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