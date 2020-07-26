Bülent Korkmaz: "Oyun konsantrasyonunuz gidince maçı kaybediyorsunuz" Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Alanyaspor maçının ardından ilk yarı iyi oynadıklarını belirterek, ikinci yarıda oyuncuların konsantrasyonu kaybettiği için mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Alanyaspor maçının ardından ilk yarı iyi oynadıklarını belirterek, ikinci yarıda oyuncuların konsantrasyonu kaybettiği için mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 34. haftasında 3-2 mağlup oldukları Alanyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Ligi bitirdiklerini ifade eden Bülent Korkmaz, "İki hafta üst üste kazandığımız maçlarla ligde kalmayı garantiledik. Tabii bugün de bunu devam ettirmek istiyorduk. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının 10-15 dakikası gerçekten iyi oynadık ama oyun konsantrasyonunuz gidince bütün oyunu ve maçı kaybediyorsunuz. Oyuncuların bir anda konsantrasyonu kaybettiğinde, verdiğimiz görevin dışında hareket edince de mağlup oluyorsunuz. Keşke kaybetmeseydik ama artık bütün plan seneye" dedi.

Bülent Korkmaz, ayrıca Konyaspor Kulüp Başkanının görevi bıraktığı takdirde ayrılacağını ve sözlerinin arkasında olduğunu sözlerine ekledi.

(Ramazan Çetin/İHA)

Kaynak: İHA