Bülent Korkmaz: "Önemli olan galibiyetti ve hak ettik"

Galatasaray deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz maçın ardından konuştu. Maç sırasında Fatih Terim ile arasında tartışma olduğu iddiasını yalanlayan Bülent Korkmaz, önemli olanın galibiyet olduğunu ve kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren ve 87. dakikada Candeias'ın attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Korkmaz, "Maçtan önce de söyledim. Galatasaray hafta içinde çok önemli bir galibiyet aldı. Bunun moral motivasyonuyla karşımıza çıktı. Bizin için zor bir maç olacağını biliyorduk. Ama özellikle koşucu oyunculara engel olmamız, koşucu oyuncularla aynı reaksiyonu göstermemiz gerekiyordu. Hem bunu yaptık hem de savunma olarak iyi alan daralttık. Hücuma çıkarken basit pas hataları yaptık. Ama önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. Oyuncularımız hem oyunla hem de mücadeleyle bu galibiyeti hak etti. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Fatih hocaya saygısızlık yapmam"

"Galatasaray yedek kulübesiyle tartıştığı yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Bülent Korkmaz, "Galatasaray'ın eski oyuncusuyum, Fatih hocayla konuşmam kadar doğal bir şey yok. Bir tartışma olmadı aramızda. Böyle bir şey olmadı. Bir teknik direktör olarak Fatih Terim'e karşı saygısızlık yapacak bir kişiliğim yok. Teknik direktörüm ve bir teknik direktörle konuşmak kadar doğal bir şey olamam. Ben yine söylüyorum. Kimseye saygısızlık yapmam. Mağlup olduğum zaman bütün oyuncuları tebrik ettim. Hedefimiz çalışmak, takımı geliştirmek, eksik olan oyuncuları belli bir seviyeye getirmek" dedi.

Sosyal medyaya hiç bakmadığını da söyleyen Korkmaz, "Sosyal medyaya pek bakmıyorum. Çok ilgilenmiyorum. Yalnızca işe odaklanan bir insanım. Açık ve net söylemek gerekirse yorumları da izlemiyorum. Bu tip söylemleri de kale almıyorum. Bunu düşüneceğime işi düşünüp, buna odaklanıyorum. Herkes eleştirebilir, gayet normal. Saygı sınırının dışına çıkmadığı sürece normal. Herkesin bir görüşü vardır ve bu görüş de saha içinde ve futbol içinde olmalı" açıklamasını yaptı.

"Babacar'ı oynatmak istiyorum"

Maçta yapılan hamleler hakkında da konuşan Bülent Korkmaz, "Oyunun gidişatına ve sonucuna göre değişiklik yaptık. Oyuncuların fiziksel kapasitesine göre düşünmek zorundayız bazen. Bu değişiklikler kafamızda vardı. Candeias da çok çalışıyor. Ters ortalarda ikinci direkte olmalarını istiyorum. Bunu yaptı. Babacar'ı oynatmak istiyorum ama sezon başında yaşadığı sıkıntı nedeniyle antrenman yapamadı. Yeni gelen oyuncuların da fiziksel kapasitelerini artırmak istiyoruz. Çalışacağız. Biz bununla yetinmemeliyiz, devam etmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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