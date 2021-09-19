Bülent Korkmaz: 'Önemli olan galibiyetti ve hak ettik' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bülent Korkmaz: "Önemli olan galibiyetti ve hak ettik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bülent Korkmaz:

Galatasaray deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz maçın ardından konuştu.

Galatasaray deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz maçın ardından konuştu. Maç sırasında Fatih Terim ile arasında tartışma olduğu iddiasını yalanlayan Bülent Korkmaz, önemli olanın galibiyet olduğunu ve kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren ve 87. dakikada Candeias'ın attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Korkmaz, "Maçtan önce de söyledim. Galatasaray hafta içinde çok önemli bir galibiyet aldı. Bunun moral motivasyonuyla karşımıza çıktı. Bizin için zor bir maç olacağını biliyorduk. Ama özellikle koşucu oyunculara engel olmamız, koşucu oyuncularla aynı reaksiyonu göstermemiz gerekiyordu. Hem bunu yaptık hem de savunma olarak iyi alan daralttık. Hücuma çıkarken basit pas hataları yaptık. Ama önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. Oyuncularımız hem oyunla hem de mücadeleyle bu galibiyeti hak etti. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Fatih hocaya saygısızlık yapmam"

"Galatasaray yedek kulübesiyle tartıştığı yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Bülent Korkmaz, "Galatasaray'ın eski oyuncusuyum, Fatih hocayla konuşmam kadar doğal bir şey yok. Bir tartışma olmadı aramızda. Böyle bir şey olmadı. Bir teknik direktör olarak Fatih Terim'e karşı saygısızlık yapacak bir kişiliğim yok. Teknik direktörüm ve bir teknik direktörle konuşmak kadar doğal bir şey olamam. Ben yine söylüyorum. Kimseye saygısızlık yapmam. Mağlup olduğum zaman bütün oyuncuları tebrik ettim. Hedefimiz çalışmak, takımı geliştirmek, eksik olan oyuncuları belli bir seviyeye getirmek" dedi.

Sosyal medyaya hiç bakmadığını da söyleyen Korkmaz, "Sosyal medyaya pek bakmıyorum. Çok ilgilenmiyorum. Yalnızca işe odaklanan bir insanım. Açık ve net söylemek gerekirse yorumları da izlemiyorum. Bu tip söylemleri de kale almıyorum. Bunu düşüneceğime işi düşünüp, buna odaklanıyorum. Herkes eleştirebilir, gayet normal. Saygı sınırının dışına çıkmadığı sürece normal. Herkesin bir görüşü vardır ve bu görüş de saha içinde ve futbol içinde olmalı" açıklamasını yaptı.

"Babacar'ı oynatmak istiyorum"

Maçta yapılan hamleler hakkında da konuşan Bülent Korkmaz, "Oyunun gidişatına ve sonucuna göre değişiklik yaptık. Oyuncuların fiziksel kapasitesine göre düşünmek zorundayız bazen. Bu değişiklikler kafamızda vardı. Candeias da çok çalışıyor. Ters ortalarda ikinci direkte olmalarını istiyorum. Bunu yaptı. Babacar'ı oynatmak istiyorum ama sezon başında yaşadığı sıkıntı nedeniyle antrenman yapamadı. Yeni gelen oyuncuların da fiziksel kapasitelerini artırmak istiyoruz. Çalışacağız. Biz bununla yetinmemeliyiz, devam etmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok

Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok

 Fatih Terim, Alanya mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz

Fatih Terim, Alanya mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz

 Maçta ilk gol geldi! TT Stadı sessizliğe büründü

Maçta ilk gol geldi! TT Stadı sessizliğe büründü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum
Magazin Bergen Göksel Gülşen Burak Yamantürk
Spor Cristiano Muslera Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Rıza Çalımbay Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bülent Korkmaz: 'Önemli olan galibiyetti ve hak ettik' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 19:19:19. #1.11#