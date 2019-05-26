Bülent Korkmaz: "Kısa ve öz, atamayana atarlar" - İSTANBUL

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçla ilgili, "Kısa ve öz, atamayana atarlar." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, yedikleri ikinci gole kadar maçın hakimi olduklarını belirterek, "Kısa ve öz, atamayana atarlar. Yüzde yüz pozisyonlara girdik. Büyük takımlar girdiği pozisyonu bir defa da olsa değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz, sezon içindeki performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA