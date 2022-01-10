Galatasaray'da kötü gidişatın ardından Fatih Terim'in durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, yapılan durum değerlendirmesinin ardından usta hocayla yollarını ayırdı. Yeni adaylardan Bülent Korkmaz ismi ön plana çıktı. Peki, Bülent Korkmaz kimdir? Bülent Korkmaz hangi takımları çalıştırdı?

GALATASARAY'IN YENİ HOCASI KİM OLACAK?

Fatih Terim'in yerine düşünülen isimlerin başında Bülent Korkmaz ve Roger Schmidt geliyor. Sezon sonuna kadar Korkmaz'ı düşünen sarı-kırmızılılar, PSV'nin 54 yaşındaki hocası Schmidt'e gelecek yıl takımı emanet etmek istiyor.

BÜLENT KORKMAZ KİMDİR, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Doğum tarihi: 24 Kasım 1968

Kaç yaşında: 53 yaşında

Nereli: Malatya

Boy: 1,8 m

Malatya, Doğanyol, Gevheruşağı Köyü'nden Osman Korkmaz ve Nevin Korkmaz'ın üç erkek evladının ortancasıdır.

Ahmet Keskinkılıç ve o dönem Galatasaray Altyapı Sorumlusu olan Salih Bulgurlu tarafından Galatasaray alt yapısına kazandırılır. 15 yaşında 14-16 yaş takımında Ahmet Keskinkılıç onu liberoda görevlendirir. Aynı yıllarda, genç takımı çalıştıran Bülent Ünder onu genç takıma çağırır.

Bülent Korkmaz, 1984 yılında Galatasaray genç takımı ile Türkiye Şampiyonası öncesi, Rangers, Crvena zvezda gibi güçlü takımların da katıldığı Almanya'da turnuvası kadrosunda yer alır. Galatasaray A2 takımı Bayer 04 Leverkusen ile finalde karşılaşır ve penaltılarla turnuva ikincisi olur. Bülent Korkmaz performansı ile dikkat çeker ve Leverkusen takımından transfer teklifi alır.

1984-85 sezonunda dönemin teknik direktörü Mustafa Denizli tarafından Tugay Kerimoğlu ile birlikte A takıma çağrılır. Galatasaray'daki ilk sezonunda Mustafa Denizli, Bülent Korkmaz'ı lig maçlarından çok Avrupa kupalarında oynatır ve o sezon adı "Avrupalı Bülent"e çıkar.

1992-93 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp Galatasaray Teknik Direkörü olduğunda, Feldkamp'ın oynattığı çift stoperli ve liberolu sistemde Bülent Korkmaz, Reinhard Stumpf ve Falko Götz ile birlikte savunmada görev alır ve üçlü savunmanın solunda stoper olarak görev yapar.

14 yıl boyunca Yusuf Altıntaş, Semih Yuvakuran, Erhan Önal, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Mert Korkmaz, Gheorghe Popescu, Emre Aşık, Ahmet Yıldırım, Frank de Boer, Rigobert Song, Stjepan Tomas gibi birçok yıldızla defansta beraber oynamıştır.

17 Mayıs 2000'de, Kopenhag Parken Stadı'nda Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı final maçında omzundan sakatlanmasına rağmen sargılı koluyla formayı giymeye devam etmiş ve o yılki kupanın simgesi olmuştur.

Bülent Korkmaz takım arkadaşı Hagi'nin yıllar boyunca oda arkadaşlığını yapar.

2004-05 sezonu sonunda futbolu bırakır. Galatasaray Kulübü, gerek kariyeri, gerekse oyun tarzı itibarıyla Paolo Maldini'ye benzetilen Bülent Korkmaz'ın 14 sezon giydiği 3 numaralı formasını müzeye kaldırmayı teklif etmiş, ancak büyük kaptan bunu istememiştir.

Galatasaray'da yıllarca kaptanlık yaptığı için '"Büyük Kaptan"', mücadeleden yılmayan, kavga eder hatta savaşır gibi oynaması ve acıya dayanıklı yapısı nedeniyle de "Cengaver" lakabıyla anılmaktadır.

Teknik direktörlük kariyeri

2006-07 sezonu ikinci yarısında Kayseri Erciyesspor takımına teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Kayseri Erciyesspor ile Türkiye Kupası'nda final oynamıştır. 2006-2007 sezonu sonunda, ilk yarıda alınan kötü sonuçlar nedeniyle, tüm çabalarına rağmen takımını küme düşmekten kurtaramamış, Kayseri Erciyesspor takımından ayrılmış ve 2007-2008 sezonu için Bursaspor takımı ile anlaşmıştır. Ancak Bursaspor'un 6 hafta üst üste galibiyet kazanamaması ve ligdeki yerinin endişe verici olması sebebiyle kulüple ilişkileri kesilmiştir. Daha sonra, Gençlerbirliği'nin teknik direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Gençlerbirliği'ni küme düşme potasından bir türlü çıkaramaması nedeniyle sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir. 2008-2009 sezonunun ikinci yarısının 22. haftasında Galatasaray teknik direktörlük görevine getirilmiştir. 24 Şubat 2009'da Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Takımının başında çıktığı ilk maçta Bordeaux'u 4-3 yenerek takımını UEFA Kupası'nda bir üst tura taşımıştır. 2. UEFA Kupası maçında ise Hamburg ile [deplasmanda 1-1 berabera kalarak rövanş için avantaj yakalamıştır. Fakat rövanşında ise Hamburg takımına yenilmiş ve Avrupa'dan elenmişlerdir.

3 Haziran 2009 tarihinde Galatasaray yönetim kurulu tarafından istifası kabul edilip, görevinden istifa etmiştir. Ardından 18 Eylül 2009 tarihinde Bakı takımıyla görüşmeler yapan Bülent Korkmaz, kulüp başkanı Hafiz Mammadov'un teklifini kabul ederek Bakü takiminin teknik direktoru olmuştur. Azerbaycan'ın Bakü Futbol Takımı'nı ligin son sıralarından alan ve zirveye oynayan bir takım haline getiren, Azerbaycan Kuboku'nda takıma yarı final oynatan Bülent Korkmaz, yönetimle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından 22 Mart 2010 tarihinde görevini bıraktığını açıklamıştır.

8 Kasım 2011 tarihinde, istifa eden Yücel İldiz'in yerine Kardemir Karabükspor'un teknik direktörlüğüne getirilmiştir. 10 Kasım 2011 tarihinde bu görevine gelmesini resmîleştiren imzayı atmıştır. 2011-12 sezonunun sonunda Mayıs 2012'de buradaki görevinden ayrılmıştır.

4 Temmuz 2014 tarihinde Kayseri Erciyesspor kulübünün teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Yardımcılıklarını ise Ayhan Akman ve Nezih Ali Boloğlu'nun yapacağı açıklanmıştır. 24 Kasım 2014 itibarıyla sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

22 Eylül 2015 tarihinde Mersin İdman Yurdu ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır[5]. 1 Ocak 2016 tarihinde kulüp yönetiminin tek taraflı olarak fesh etmesiyle görevinden ayrılmıştır.

9 Haziran 2018 tarihinde Hamza Hamzaoğlu'nun ardından Antalyaspor'un teknik direktörlük görevine getirilmiştir. 12 Kasım 2019 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Görev süresi boyunca 52 resmi maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşamıştır.

Aykut Kocaman'ın ayrılışının ardından 11 Şubat 2020'de Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır Teknik direktör olarak çıktığı 13 resmi maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi elde eden Korkmaz; 12 Eylül 2020 tarihinde, kendisinin onayı alınmadan transfer yapılmasını gerekçe göstererek istifa

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