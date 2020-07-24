Bülent Korkmaz: "İnşallah bu dönemleri bir daha yaşamayız" Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kulübün son dönemlerde yaşadığı sıkıntıları bir daha yaşamak istemediklerini belirterek, başkan devam ederse kendisinin de kalacağını kaydetti.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kulübün son dönemlerde yaşadığı sıkıntıları bir daha yaşamak istemediklerini belirterek, başkan devam ederse kendisinin de kalacağını kaydetti.

Konyaspor, Süper Lig'in son haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlandı. Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, başarmanın ve huzurun rahatlığını yaşadıklarını söyledi. Bakıldığı zaman Başakşehir'in şampiyon, Trabzon'un ikinci olduğunu ifade eden Bülent Korkmaz, "Yenmek zor gibi görünüyordu. Tabii Gaziantep maçından sonra büyük bir yıkım oldu ama ben ve ekibim maç bittikten sonra sahada, soyunma odasında, uçakta ve burada konuşarak motivasyon sağladık. Çünkü fiziksel yeterliliğin önemi yok, zihinsel olmalıydı, biz bunu yaptık. Çocuklar var güçleriyle iki maç oynadılar, çok önemli iki galibiyet aldık. Belki Konyaspor'un tarihine geçebilecek 2 hafta vardı. Dolayısıyla onları kutluyorum" dedi.

"İnşallah bu dönemleri bir daha yaşamayız"

Ligin son maçına geldiklerini ve kazanmak istediklerini kaydeden Bülent Korkmaz, "Son maçta kazanarak bitirmek istiyoruz. Aramızdan ayrılan oyuncular oluyor, özellikle bugün Jonsson'un ayrılması beni son derece üzdü. Çünkü çok iyi bir oyuncuydu, çok iyi bir profesyoneldi, çok iyi bir örnekti. Gerçekten biz yabancı sayısından bahsediyoruz ben de çok gülüyorum bunlara. Yabancı ama kontratı bitmiş bir oyuncu, istese ayrılabilirdi. Konyaspor'un ligde kalabilmesi için her oyuncu gibi o da mücadelesini yaptı, ona teşekkür ediyorum. Böyle yabancı oyuncular her zaman baş üstünde taşınıyor. Çok şey öğreniyor ve öğretiyorlar. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki sene bu durumu yaşamayız. Ama bir şeyi unutmamak lazım; Konyaspor efsane yıllar geçirdi, ondan sonra da kötü dönemler geçirdi, onun dersini almak zorundayız bizler. İnşallah bu dönemleri bir daha yaşamayız yaşamamalıyız da zaten, hiç yakışmıyor" şeklinde konuştu.

"Başkan devam edecekse ben de edeceğim"

Gelecek sezon planlamasına değinen Bülent Korkmaz, şunları kaydetti:

"Öncelikle başkan devam edecekse ben de edeceğim. Birinci şartım bu, kontratımda var zaten. İkinci şartım da şehrin ileri gelenleri desteklemesi lazım, desteklemezlerse ben bırakacağım. Çünkü başkan da, yöneticiler de, bu kadar zahmete katlanıyorsa, herkesin taşın altına elini değil gövdesini koyması lazım. Nasıl Başakşehir şampiyon oluyorsa, yani baktığınız zaman herkesin ortak hareket ettiğini görüyoruz. Aslında ben bunu görmek istiyorum. Bunu görürsek ve doğru bir planlamayla transfer yapılacak. Çok değerli oyuncu gitti. Jonsson gibi bir oyuncunun yerine oyuncu bulmak zor. Hem profesyonel olarak hem de insani anlamda hem de sahadaki enerji anlamında dolayısıyla doğru transferler yapmak gerekir." - KONYA

Kaynak: İHA