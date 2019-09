Bülent korkmaz: her şeyden memnunuz, skor hariç

14.09.2019 23:31

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada, oyun olarak özellikle ikinci yarıda çok üstün oynadıklarına dikkat çekerek, "Birçok pozisyona girdik. Ancak bunları değerlendiremedik. Doğru yoldayız, iyi yoldayız. Her şeyden memnunuz skor hariç" dedi.Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede bir takımın kendi evinde ancak bu kadar üstün, etkili oynayabileceğini söyledi."SKOR HARİÇ HER ŞEYDEN MEMNUNUZ"Maçın skoru hariç oyunda olan her şeyden memnun olduklarını ifade eden Bülent Korkmaz, "Futbol böyle bir şey. İki duran toptan gol yiyorsunuz. Konya maçında da aynısı oldu. Bunlar geçecek tabi ki, etkili oynuyoruz. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece galibiyetler devam edecek. Her şeyden memnunuz skor hariç" diye konuştu."OYNADIĞIMIZ OYUNUN KARŞILIĞI BU OLMAMALI"Oyuncu değişiklikleri ile ilgili bir soruya Korkmaz, "Oyun akışı olarak, iyi giden oyunu farklı bir şekle çevirmek istemiyordum. Skora göre yorum yapmak çok kolay. Galip gelen bir takımın teknik direktörü olsaydık farklı bir yorum gelirdi. Ancak dediğim gibi, oynadığımız oyunun karşılığı bu olmamalı. Futbolun güzelliği de bu" dedi.Hakemin yönetimi ile ilgili soruya ise Korkmaz, "Bize göre verilmeyen penaltı var. Ama artık Türkiye'de VAR sistemi var. Ben her zaman VAR sistemi varken orta hakemin hata yapma şansının olmadığını düşünüyorum" diye yanıt verdi.Maç sonu yaşanan gerginlik konusuna da açıklık getiren Korkmaz, "Ben Lopez'e saygılı olması gerektiğini ve topu dışarı atması gerektiğini söyledim. Futbolda olabilen şeyler. Gerginlik olabilir. Benim gördüğüm sarı kart doğru bir karar. Çizginin dışına çıkmıştım. Teknik direktör olarak ilk sarı kartı da gördük. İnşallah bir daha görmeyiz. Futbolun içinde bu türlü gerginlikler olabilir. Önemli olan maç sonu bunların yaşanmaması" açıklamasında bulundu.HİKMET KARAMAN: SKOR 2-2 İKEN AKILLI OYNAMALIYDIKİstikbal Mobilya Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk 20-25 dakikada 2'nci veya 3'üncü golü de yiyebilecek durumda olduklarını belirten Karaman, oyunun kontrolünü zaman zaman kaybettiklerini vurguladı.Karaman, "İlk yarının 25 dakikasında oyunun hakimi olduk ve beraberliği yakaladık. İkinci yarı Antalyaspor'un etkili yerlerini belirledik ve kapattık. Ama yine ikinci yarının başında bir gol daha yedik. Antalyaspor iyi mücadele etti. Bizim geçen haftadan 3 oyuncumuz var, bunlara eklenen Şamil ve Kravets de vardı. Bu maçta olmayan oyuncularımızın eksikliğini hissettik. Yedek kulübesinden hamle şansımız artabilirdi. Hazır olmayan yabancı oyuncularımız var" diye konuştu. ANTALYASPOR OYUNA HAKİMDİ"Maçın 2-2 gittiği dönemde akıllı oynamaları halinde Antalyaspor'a şok bir gol atabileceklerini aktaran Karaman, "Antalyaspor oyuna hakimdi, biz de defans yapan, daha çok mücadele eden takım görünümündeydik. Ama nem bizi çok etkiledi. Bu nem Antalyaspor için bir avantaj. 2-2 bitti. Biz artık önümüzdeki Denizlispor maçına odaklandık" şeklinde konuştu."1-2 GÜN İÇİNDE HER ŞEY NORMALE DÖNER"Maç sonu teknik heyetler arasında yaşanan gerginliğin sorulması üzerine Hikmet Karaman, "Bunları zaman zaman yaşıyoruz. Bülent hocayla da konuştum. Yardımcı antrenörümüz Hasan Özer ve Bülent Korkmaz Türk futboluna hizmet eden insanlar. Bir yanlış anlaşılma var. Bülent ve Hasan hocanın ifadeleri birbirini tutmuyor. Topun dışarı atılmamasından çıkan bir şey. Bir, iki gün sonra her şey normale döner. İki taraf da sinirli. Biz tarafımızı sakinleştiriyoruz. Çabuk unutmak lazım, hiç konuşmamak gerekir. Tasvip etmiyoruz, zaman zaman ben de yapıyorum. Ama yapmamamız gerekir" diye cevap verdi.

Kaynak: DHA