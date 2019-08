Bülent Korkmaz: Hedef maç kazanmak, genç oyuncu kazandırmak

16.08.2019 15:58

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yeni sezonda ilk maçlarında Göztepe'yle karşılaşacaklarını belirterek, hazır olduklarını söyledi. Korkmaz, "Hedef maç kazanmak ve genç oyuncu kazandırmak" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Teknik direktör Korkmaz, yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

'BU SEZONLA İLGİLİ HERKESİN BEKLENTİSİ FAZLA'

Bülent Korkmaz, "Geçmiş sezonla ilgili hep 'zor' diyorduk ama çok şükür üstesinden geldik. İyi puanla iyi yerde bitirdik. Kimsenin beklemediği bir durumdu bu. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Tabii geçmiş sezon bu durum oluşunca bu sezonla ilgili herkesin beklentisi fazla. İnşallah bu sezon da iyi geçer" dedi.

ANTALYASPOR SEZONA HAZIR

Yılın ilk deplasmanında Göztepe ile karşılaşacaklarını anlatan Korkmaz, takım olarak maça hazır olduklarını söyledi. Bülent Korkmaz, "Sakatlıklarımız var tabii, istemediğimiz sakatlıklar oldu. Amilton çime takıldı. Problemi var, yarın daha net ortaya çıkacak. Oynamama olasılığı yüksek olabilir. Genel anlamda, Bolu kampında sakatlık dönemini geçiren Aatif olsun, Doğukan, Tarık olsun takımla birlikte çalışmaya başladılar. Onların da durumlarına bakacağız. Genel anlamda birini kullanabileceğiz, 11 olarak. Öyle ya da böyle 11 kişi sahaya çıkacağız" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN 2-3 SENE PLANLAMASINDA DOĞRU ADIMLAR ATABİLMEK'

Bu sezonki hedeflerinden bahseden Bülent Korkmaz, "Hedef maç kazanmak ve genç oyuncu kazandırmak. İnşallah iyi, güçlü bir takımımız olursa bu oyuncuları kazandırmak daha da kolay olacak. Önemli olan Antalyaspor'un 2-3 sene planlamasında doğru adımlar atabilmek. Bu adımları atarken de bu ligde var olmayı sürdürebilmek, genç oyuncular çıkarabilmektir. Yüzde 100 genç oyuncuyu çıkartıp oynatmanız gerekir. Çünkü nihayetinde UEFA ve TFF denetleyecek. Ona göre bütçenizi belirleyeceksiniz. O bütçeyi aşarsanız cezalar gelecek. Bunları göz önüne aldığınız zaman daha öncesi olması gereken altyapı ilgisi, alakası, eğitimi, düzeni maalesef takımlarda daha yeni yeni oluşmaya başladı" dedi.

'EN AZ 5 OYUNCU ALTYAPIDAN DİREKT OYNAYACAK'

Antalyaspor'da 2 sene sonraki hedeflerinden de söz eden Korkmaz, "Antalya takımının ilk 11'inde altyapıdan en az 5 oyuncunun direkt oynayacağını düşünüyorum. Her zaman için teknik direktörler oyuncu ister. Takımın daha iyi olması için bu gayet normal. Biz de bu yönde çalışıyoruz. Geçen senenin ikinci yarısından itibaren bu planlamayı yaptık. Mevkileri belirledik ama transfer yapmak çok zor. Bazen oyuncudan, bazen menajerinden, bazen kulüpten problem çıkıyor. Biz çok uğraşıyoruz çabalıyoruz ama maalesef farklı senaryolar da dönebiliyor. Bu problemlerden dolayı anlaşacağımız oyuncularla anlaşamadık. Kulübün de bir bütçesi var, bu bütçeyi de aşmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.

'OYUNCULARIM ELLERİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAK'

TFF tarafından denetlendiklerini anlatan Bülent Korkmaz, "Transfer yapmak için transfer yaptırmayı düşünmüyorum. Doğruyu bulana kadar uğraşacağız. Aatif iyi oyuncu, Ufuk ve Harun gelişimlerini gösterirse çok iyi oyuncular. Son güne kadar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Ne kadar 11 çıkarmakta zorlansak da bu takım oynayacak. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacak ve bu da inşallah sahaya yansıyacaktır" dedi.

'ANTALYASPOR'UN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEN BİRİYİM'

Hedeflere ulaşmanın kolay olmayacağını vurgulayan teknik direktör Bülent Korkmaz,"Zor bir lig, zor maçlar olacak, her maçımız zor. Dolayısıyla bu sene de zor olacak. Ben burada genç oyuncu çıkardığım zaman hem maddi hem manevi olarak çok şey ortaya çıkarmış oluyoruz. Ben günü kurtarmaya yönelik burada değilim. Sonuca bağlı bir teknik direktörüz ama geleceği düşünen bir teknik direktörüm. Antalyaspor'un geleceğini düşünen biriyim" diye konuştu.

'ÜRETMEDEN HİÇBİR ŞEY OLAMAZ'

Yabancı oyuncu sınırı hakkında görüşlerini aktaran Bülent Korkmaz, üretmeden yabancı sınırının konuşulmasına gerek olmadığını söyledi. Korkmaz, "Bütün takımlar altyapılarına baksın, eğitmenlerine baksınlar; eğitmenlerini maddi manevi besliyorlar mı? Eğitmenleri eğitiyorlar mı? Eğitmenler doğru eğitim alıyor mu? Ben buna bakarım. Bunu yapmadığınız sürece isterse 20 yabancı gelsin. O çok doğru bir şey değil. Siz üreteceksiniz. Üretmediğinizde sizin için her zaman problem var. Ürettiğinizde yabancı sayısını o zaman tartışırım. Çok yetenekli oyuncular var. Merih Demiral, çok güzel bir örnek. Bir senede Juventus'a gitti. Nasıl oldu? Altyapıyla ilgilenilmediği sürece Türk futbolunun gelişme şansı hiç yok" dedi.



Kaynak: DHA