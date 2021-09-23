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Bülent Korkmaz: "Galibiyeti hak ettik"

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Spor

- Bülent Korkmaz: "Galibiyeti hak ettik" Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

- Bülent Korkmaz : "Galibiyeti hak ettik"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kormaz, maçı kazanan oyuncularını tebrik etti.

Galatasaray karşısında zorlu bir maç oynadıklarını hatırlatan Korkmaz, "Çok yüksek bir tempoda oynadığımız Galatasaray maçı vardı. Hem orada takım halinde iyi oynamıştık hem de çok yüksek tempoda oynamıştık. Ona rağmen Kasımpaşa maçında da iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Topun hakimi olduk. Hemen hemen antrenmanda yaptığımız hücum opsiyonlarını yapmaya çalıştık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Üzerinde çalışacağız"

İkinci yarı rakibe bir-iki gol pozisyonu verdiklerine dikkati çeken Korkmaz, "Onları vermememiz lazımdı ama bunun üzerinde de çalışacağız. Oyuncularım çok özverili, çok istekli, çok arzuluydu. Ondan dolayı onları kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Artık bundan sonra önümüzdeki maça bakacağız. Çünkü nihayetinde yarın farklı bir gün olacak. Dolayısıyla bu galibiyet hayırlı olsun" diye konuştu.

"Eksiklikleri tamamlamalıyız"

Takımın performansıyla ilgili bir soruya ise Korkmaz, "Yüzde vermek olmaz ama özellikle Galatasaray maçını analiz ettiğimiz neredeyse kusursuz bir oyun vardı. Bu maçı analiz ettiğimizde ise daha net çıkacak. Şu an tam olarak söyleyemiyorum ancak oyuncular çok iyi algılıyor. Çok farkı bir sisteme geçtik. Sezon başında farklı bir sistem vardı, şu an farklı bir sisteme geçtik. Dolayısıyla bunu algılayabilmesi, buna çabuk adapte olması oyuncuların ne kadar akıllı olduğunu gösteriyor. Yetenekli bir oyuncu kadromuz var. Onu görebiliyorum, onu hissedebiliyorum, sahada da görebiliyorum. Zamanla daha iyi olacağını daha da gelişeceğimizi düşünüyorum. Çünkü nihayetinde eksikler çıkıyor, o eksikleri tamamlamamız gerekiyor" diye cevap verdi.

Bülent Korkmaz: Galibiyeti hak ettik

Bülent Korkmaz: Galibiyeti hak ettik

Bülent Korkmaz: Galibiyeti hak ettik

Bülent Korkmaz:
İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Spor Haberleri
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