Bülent Korkmaz, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bülent Korkmaz, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bülent Korkmaz, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, eski hocası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e karşı antrenörlük kariyerinde ilk galibiyetini aldı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, eski hocası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e karşı antrenörlük kariyerinde ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştı. Alanya ekibi, sarı-kırmızılıları 1-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da bu maçla birlikte eski hocası Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti. Bu karşılaşma ile birlikte Fatih Terim ile Bülent Korkmaz 5. kez rakip oldu. İki teknik adam arasındaki rekabette Terim'in de 4 galibiyeti bulunuyor.

Bülent Korkmaz daha önce Karabükspor, İstanbul BBSK ve Antalyaspor ile Fatih Terim'e rakip olmuştu.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Ali Uğur Hande Erçel Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Marcao Cristiano Arda Turan Domagoj Vida Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bülent Korkmaz, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 18:30:31. #1.12#