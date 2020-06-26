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Bülent Korkmaz: "Bu takım ligde kalacak"

Beşiktaş deplasmanında 3-0 mağlup olan ve düşme hattından çıkamayan İ.H. Konyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz maçın ardından konuştu.

Bülent Korkmaz:
26.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:25

Beşiktaş deplasmanında 3-0 mağlup olan ve düşme hattından çıkamayan İ.H. Konyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz maçın ardından konuştu. Konyaspor'un ligde kalacağını söyleyen Korkmaz, 10 kişi kalmasalardı, Beşiktaş karşısında sonucun daha farklı olacağını da sözlerine ekledi.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanında 3-0 mağlup olan Konyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İlk 15 dakika oyunun istedikleri gibi gittiğini söyleyerek sözlerine başlayan Korkmaz, "Gol pozisyonu da bulduk ama maalesef kırmızı kartla oyuncumuz atıldı. Aynı pozisyonu Vida yaptı ama kartın rengi başkaydı. Bunu yorumculara bırakıyorum. Beşiktaş'a karşı 10 kişi kalıyorsanız, ikinci ve üçüncü golü bireysel hatadan yiyorsanız, kazanma şansınız çok zor. Oyunu 1-0'da tutabilseydik durum farklı olabilirdi. Oyuncularımız 11'e 11 oynasaydı, daha farklı skor olabilirdi. Bu maçı geride bırakmak zorundayız. Önümüzde Rize maçı var, ona odaklanmak zorundayız. Hazırlıklarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu takım ligde kalacak"

Korona virüs sonrasında çıktıkları 3 lig maçında da büyük şanssızlık yaşadıklarını söyleyen Bülent Korkmaz, "Son 3 maçta maalesef üst üste büyük şanssızlıklar yaşadık. Gençlerbirliği maçında kazanacağımız maçı kaybettik, Sivasspor maçında son dakikada galibiyet gitti. Beşiktaş maçında da şanssızlığımız oldu. İnşallah son olur. Bu takım tabii ki ligde kalacak. Buna şüphem yok. Oyuncular çok karakterli futbolcular. Alacağımız 1 galibiyetle her şey değişir. İnşallah önümüzdeki sezon da Süper Lig'de yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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