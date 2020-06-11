Bülent Korkmaz: "Artık çalışmalarımızın karşılığını sahada alma zamanı" Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, pandemi sürecinde takım olarak belirlenen program doğrultusunda iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve bunun sonucunu sahada alma zamanının geldiğini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, pandemi sürecinde takım olarak belirlenen program doğrultusunda iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve bunun sonucunu sahada alma zamanının geldiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde hazırlıklara uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Mart ayının ortasından sonra 1 aya yakın uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldık. O bir ay içerisinde oyunculara tabii ki antrenman programı verdik. Oyuncularımız da kendilerine verilen o antrenman programlarını uygulamaya çalıştı. Doğal olarak ortada dünyayı kaplayan bir virüs ve herkeste de bir panik havası vardı. Ama şimdi o panik ortamı geçti. Şimdi daha sakin ve daha güvenilir bir ortamda tesislerimizde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Oyuncularımız iyi çalışıyor, ellerinden geleni yapmanın ve o psikolojiyi üzerlerinden atmanın gayretindeler. En önemlisi de bu zaten. Takımımızın fiziksel durumunu hiç hazırlık maçı oynamadığımız için biz de merak ediyoruz. Antrenmanlar iyi ve yüksek tempoda geçiyor olmasına rağmen takımın son durumu hakkında net bir fikir sahibi değiliz. Önemli olan bunun sahaya yansıması" dedi.

"Takımın geneli iyi durumda"

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, verilen arada sakat oyuncuların durumlarının düzeldiğini ve tam kapasiteye ulaşamamalarına rağmen takımla birlikte çalışmalara başladıklarını da ifade ederek, "Sakat oyuncularımız vardı. Farouk Miya uzun bir aradan sonra salı gününden itibaren bizimle birlikte antrenmanlara başladı. Rogerio Thuram'ın sıkıntıları vardı. O da sıkıntılarını atlattı ve salı gününden beri takımla birlikte çalışıyor. Tabii ki bu iki oyuncumuzun da tam anlamıyla hazır olduğunu söyleyemem. Özellikle Miya üzerinde durursam, onun tam anlamıyla hazır olması durumunda hem hücum hem de takım oyunu anlamında takımımıza çok büyük katkısının olacağını geldiğim günden beri söylüyordum. Takımın geneli antrenman görüntüsü olarak iyi durumda. Bundan da son derece mutluyum ve umutluyum" şeklinde görüş belirtti.

"Gençlerbirliği çok yetenekli oyuncuları olan bir takım"

Süper Lig'e yeniden dönüş yapılacakları ilk maç olan 27. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesine de değinen Bülent Korkmaz, "Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağız. Çok yetenekli oyuncuları olan bir takım. Burada en önemli şey, iyi hazırlanmak. Kim iyi hazırlanırsa o maçın kazananı olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Lige verilen aranın takımda kendi oyun düzenlerini ve sistemlerini benimsetme adına faydalı olduğunu da sözlerine ekleyen Korkmaz şöyle devam etti: "Göztepe maçına iki antrenman yaparak çıktık. Eski sistemi ve oyun düzenini oynatmaya çalıştık. Özellikle Kayserispor maçından sonra kafamızdaki, düşündüğümüz kendi sistemimizi Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında oynattık. Yeni Malatyaspor maçının belirli bölümlerinde deplasmanda olmamıza rağmen iyiydik. Fenerbahçe maçında eksik kalmamıza rağmen iyi bir oyun oynadık. Takımdaki olumlu düzelmeyi antrenmanlarda görebiliyorduk. Covid-19 pandemi arası girince ister istemez her şeye yeniden başlamak zorunda kaldık. Bu süreç başlangıç olarak uzun bir süreçti. Şu an takım birçok şeyi yapmaya çalışıyor. Eksik yönlerimiz var, yok değil. Çünkü futbolda oyun aktığı zaman ne kadar düzenli olursanız olun bazen eksik yönleriniz de oluyor. Ama oyun içerisinde inşallah bunu gidereceğiz."

"Her zaman duygularıyla hareket eden bir insanım"

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, oyuncuların çalışmalarda gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, "Oyuncularımın performanslarından memnunum. Ben her zaman duygularıyla hareket eden bir insanım. Çünkü duygu bizim işimizde en önemli şey. Benim için de geçerli olan bir durum. İnsan yenildiği zaman üzülecek, kazandığı zaman sevinecek. Ama nihayetinde sonuçlar ne olursa olsun her şeyi pozitif olarak düşünmek zorunda. Bunun yanında işin içine duyguyu da katmamız lazım. Duyguyla hareket etmemiz lazım. Saygısızlık olmadığı sürece bazen saha içerisinde kızmamız bazen de isyan etmemiz lazım. Bazen antrenmanlarda bağırmanız, isyan etmeniz lazım. Bunlar takımda oluşuyor ve bu da beni memnun ediyor. Antrenmanlarda oyuncularımın durumlarının ve tempolarının iyi durumda olduğunu görüyorum ve gözlemliyorum. Açıkçası bu da beni memnun ediyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA