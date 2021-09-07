Bülent Korkmaz, Alanyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
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Bülent Korkmaz, Alanyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Bülent Korkmaz, Alanyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanyaspor, yeni Teknik Direktörü Bülent Korkmaz gözetimindeki ilk antrenmanını bu akşam yaptı.

Alanyaspor, yeni Teknik Direktörü Bülent Korkmaz gözetimindeki ilk antrenmanını bu akşam yaptı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde yapılan haftanın ilk çalışmasını Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Kulüp tesislerinde ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman kondisyon ağırlıklı koşu ve pas çalışmasıyla sona erdi.

Bugün doğum günü olan Başkan Yardımcısı Hüseyin Girenes için Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla pasta kesildi.

(İHA)

Bülent Korkmaz, Alanyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
Bülent Korkmaz, Alanyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
Bülent Korkmaz, Alanyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
Bülent Korkmaz, Alanyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
Bülent Korkmaz, Alanyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
Bülent Korkmaz, Alanyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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