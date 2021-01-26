Bülent Kaya "Maddi olarak zarara uğramasak da yıpratıcı bir sezon geçirdik"
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Bülent Kaya "Maddi olarak zarara uğramasak da yıpratıcı bir sezon geçirdik"

26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:34
Bülent Kaya

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya 2020 turizm sezonunu değerlendirdi. Kaya, "Maddi olarak zarara uğramasak da yıpratıcı bir sezon geçirdik" dedi.

2020 yılı turizm sezonunu değerlendiren Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya yaz döneminde beklenenden fazla yabancı turist ağırladıklarını ifade ederek "Aslında 2019 sezon sonundan itibaren 2020 yılı için gelen rezervasyonların artışı turizmcileri çok umutlandırmıştı. Hazırlıklarımızı da bu yönde yapmış kış kadromuzu kalabalık tutmuştuk. Pandemi olunca da deyim yerinde ise turizmciler veya turistik yerlerde hizmet verenler, kaleci gibi ters ayakta yakalandı." dedi.

Yıpratıcı bir sezondu

Pandemi önlemleriyle beraber büyük şehirlerde uzun süre evlerinde kalanların turistik bölgelere akınıyla sezonun başladığını belirten Kaya, haziran ayının endişeli ama bir o kadar da önlemlere alışma süreci ile geçtiğini söyledi. Kaya: "Biz Azka Otel olarak tüm ekip büyük bir özveri ve titizlikle üzerimize düşeni yaptık ve sağlık açısından sorun yaşamadan yaz sezonunu kapattık. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı tam kapasiteyle çalıştık diyebiliriz. Eylül sonu Ekim ayı ve Kasım ayının ortasına kadar çok sayıda yabancı turisti misafir ettik. Maddi olarak zarara uğramasak da yıpratıcı bir sezon geçirdik" sözleriyle yaz sezonunu değerlendirdi.                                         

Kaynak: Tourism Today

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