Bülent Kaya kimdir? Bülent Kaya kaç yaşında, nereli? Bülent Kaya hayatı ve biyografisi!
Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Bülent Kaya izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Bülent Kaya kaç yaşında, nereli? Bülent Kaya hayatı ve biyografisi! Bülent Kaya kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Bülent Kaya hakkında araştırmalar yapılıyor. Bülent Kaya kimdir? Bülent Kaya kaç yaşında, nereli? Bülent Kaya hayatı ve biyografisi!
BÜLENT KAYA KİMDİR?
Bülent Kaya Diyarbakır-Ergani'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan kaya, Serbest avukatlık ve hukuk danışmanlığı yapmaktadır. Saadet Partisi Anadolu Gençiik Derneği bünyesinde çeşitli faaliyetler sürdürdü.
Bülent Kaya, 2018 seçimlerinde Saadet Partisi 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili adayı olmuştur.