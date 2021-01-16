Bülent Ersoy'un son paylaşımı gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bülent Ersoy'un son paylaşımı gündem oldu

16.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:43
Bülent Ersoy'un son paylaşımı gündem oldu

Otomobilinin içerisindeyken çektiği selfie'sini paylaşan Bülent Ersoy'un son görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Otomobilinin içerisindeyken çektiği selfie'sini paylaşan Bülent Ersoy'un son görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Fotoğrafta Diva'nın yüzündeki değişim dikkat çekti. 'Estetik' söylentilerinin arından gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı ve Ersoy'un uygulamanın filtresini kullandığı öğrenildi.

Ersoy geçtiğimiz aylarda ÇYDD'ye yapacağı bağış ile gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, Nişantaşı'ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Diva, dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlker Başbuğ Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel İrem Derici Ajda Pekkan Kim Kardashian
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Stjepan Tomas Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bülent Ersoy'un son paylaşımı gündem oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 17:45:29. #1.14#
title