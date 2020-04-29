Bülent Ersoy'un annesine "sosyal mesafeli" son uğurlama
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Bülent Ersoy'un annesine "sosyal mesafeli" son uğurlama

Suadiye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz "sosyal mesafe" kurallarına uyularak camide düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Bülent Ersoy'un annesine
29.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:01

Suadiye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz "sosyal mesafe" kurallarına uyularak camide düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Annem öldü, annesiz kaldım diyerek gözyaşı döken Ersoy, tabutunun başında ise "Allah'ım onu affet diyerek" yalvardı. Cenaze sonrası Ersoy, siyah tülbentini annesinin tabutuna koydu.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi 86 yaşındaki Necla Poyraz, önceki gün Kadıköy Suadiye'deki evinde geçirdi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ersoy'un yasa boğulduğu ölüm sonrası annesi Necla Poyraz'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü. Cenaze töreninin camide düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlaman cenazenin, camiye götürülmesinden bir süre sonra Ersoy'da camiye geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken Ersoy'u yakınları koluna girerek cami avlusuna götürdü. Burada konuşan Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğudur. Anne bambaşka bir şey, Allah hepimizin anacıklarına ömür versin İnşallah" dedi.

"Allah'ım anacığımı cezalandırma"

Ardından yakınlarının yardımıyla tabutun başına gelen Ersoy dua ettikten sonra, "Allah'ım anacığımı sana emanet ediyorum. Varsa günahlarımı affet. Anacığımı cezalandırma" diyerek yalvardı.

Öte yandan öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene korona virüs salgını nedeniyle az sayıda kişi katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyduğu görülen katılımcılar, dua edip etti. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze sonrası tabutu omuzlayan katılımcılar, defnedileceği yere kadar götürdü. O esnada Ersoy, siyah tülbentini annesinin tabutuna bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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