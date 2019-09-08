Bülent Ersoy: "Türk musikisi okuduğum için bana 40'ın üzerindekiler geliyor, gençler de beni...

08.09.2019 10:59

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Bursalı hayranlarına konser verdi. Dinleyicileri ile bir araya gelen Ersoy, "Hayatım ben gece 1'den sonra konsomasyona çıkıyorum. Türk musikisi okuduğum için bana hep 40 yaşının üzerindekiler denk geliyor. Gençler de beni istemiyorlar yani dul kaldım" dedi.



Bülent Ersoy, Jolly Joker Bursa'da sahneye çıktı. Bursalı hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, seslendirdiği şarkılarla birlikte sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Eski ve yeni şarkılarını, mekanı dolduran seyircileriyle birlikte söyleyen Bülent Ersoy, sahneden inerek dinleyicilerle buluştu. Sempatik tavırları ile Bursalı müzikseverlerin bir kez daha gönlünü fetheden Bülent Ersoy'un şarkılarına izleyiciler de eşlik ederek doyasıya eğlendi.



"Kağnı arabası gibi bir karıyım"



Sahneye çıkan ünlü sanatçı Ersoy ilk şarkısından sonra aldığı büyük alkış sonucunda seyirciye hitaben, "Aslanlarım kurban olsun ablanız size, tabi kağnı arabası gibi bir karı bir ayağımı atıyorum ötekini atıncaya kadar 2 ay geçiyor. Duydum kudurmuşsunuz ben yokken, ben şimdi sizin gazınızı alırım" dedi.



"Gece 1'den sonra konsomasyona çıkıyorum"



Dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan müziğin divası Bülent Ersoy, şarkı arasında dinleyicilerine şöyle seslendi: "Hayatım ben gece 1'den sonra konsomasyona çıkıyorum. Türk musikisi okuduğum için bana hep 40 yaşının üzerindekiler denk geliyor. Gençler de beni istemiyorlar yani dul kaldım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA