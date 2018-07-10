Bülent Ersoy, Tren Kazasında Hayatını Kaybedenlerden Dolayı Konserini İptal Ettiğini Duyurdu

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy Türkiye'yi yasa boğan tren kazasında, hayatını kaybedenlere saygısından ötürü 14 Temmuz'da vereceği konseri iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"İNSANA OLAN SAYGIMDAN VE SEVGİMDEN DOLAYI KONSERİ İPTAL EDİYORUM"

Diva paylaşımında şu açıklamayı yaptı;

"Saygıdeğer, .Sanatsever Aziz ve Muhterem Dinleyicilerim: Çorludaki yaşanmış olan elim tren kazasında hayatını kaybeden tüm merhum ve merhumelerin cenazeleri henüz daha kaza mahallinden ebedi istirahatgahlarına defin edilmeden, acılı ailelerinin göz yaşlarının ıslattığı mendiller kurumadan, yaralı kaza zedelerin yaralarındaki kanlar kurumadan ve yaraları sarılmadan naçizhane bendenizin şahsi menfaatlerim doğrultusunda hareket edip, sanatımı icra ederek eğlence ortamlarında pay sahibi olup konserler vermeyi kişiliğimdeki var olan insan sevgisi, saygısı vede değeri adına yüreğimden riyasız hissettiğim,bu baskın duygularım nedeniyle 14 Temmuz Cuma gecesi Çeşme Antik Tiyatrodaki konserimin tüm biletlerinin günler öncesinden satılıp tükenmiş olmasına rağmen hiç düşünmeksizin iptal ettiğimi tüm Sanatsever, Muhterem,Aziz dinleyicilerime daim olan derin saygılarımla duyurur, bu elim kazada yaşama veda eden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah'ımdan Rahmet ve Mağfiret,kederli ailelerine başsağlığı,tüm yaralılara da acil şifalar diler saygılarımın kabulünü istirham ederim efendim"