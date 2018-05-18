Bülent Ersoy Sosyal Medya Kuralını Bozarak Instagram Hesabı Açtı
Bülent Ersoy, sosyal medya hesabı ve akıllı telefon kullanmama kuralını bozarak Instagram hesabı açtırdı. Uygulamayı kullanmayı ise Kerimcan Durmaz'dan öğrendi.
Demet Akalın, Ramazan ayının ikinci gününde Bülent Ersoy, Kerimcan Durmaz, Fatih Ürek ve Ayşe Kök'ü evinde ağırladı. Ünlü isimler iftar saatine kadar Instagram hesaplarından eğlenceli paylaşımlar yaptı. Instagram hesabı kullanmayan Bülent Ersoy ise Demet Akalın'ın evinde bu kuralı bozdu.
KURALI BOZDU
Bu zamana kadar sosyal medya hesapları ve akıllı telefon kullanmayan Bülent Ersoy, Instagram hesabı açtırdı. Ersoy'a Instagram uygulamasını kullanmayı ise sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz öğretti.
"BÜLENT ERSOY TAKİPLERİNİZİ BEKLİYOR"
Demet Akalın ise Ersoy'un Instagram hesabı açtığını paylaştığı videoyla duyurdu. Ersoy'un konuştuğu bir videoyu takipçileriyle paylaşan Akalın, "Bülent Ersoy takiplerinizi bekliyor, hayırlı akşamlar" dedi. Ersoy'un bu isteğini ise ilk olarak sunucu Ece Erken ve sanatçı Seda Sayan yerine getirdi.
-
lan allah sizi ıslah etsin başka bişey dememCevap Yaz Yayından Kaldır
-
yeterki haber olsun da :))haberci dediğin araştırır. la Bülent Hn. ın 2015 ten beri aktif hesabı var :D :D şapşikler sizi. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Sevgili Bülent . demek nihayet ''''dumanla '''' haberleşmekten vazgeçtin . . . . Biraz teknolojiye uy diye sana söyledim değilmi ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bülent Ersoy ne anlar akıllı telefon ve Instagram kullanmaktan artık onun içinde kendisine bir yardımcı tutar:)Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır