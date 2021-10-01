Bülent Ersoy: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim - Haberler Magazin
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Bülent Ersoy: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim

Hürriyet - Haberler | Magazin
Bülent Ersoy: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim

BÜLENT Ersoy'un 21 kişilik müzisyen ekibinin, organizatör şirket tarafından verilen PCR testlerinin sahte olduğu gerekçesiyle KKTC tarafından haklarında soruşturma başlatılmış ve ülkeden çıkışları yasaklanmıştı.

BÜLENT Ersoy'un 21 kişilik müzisyen ekibinin, organizatör şirket tarafından verilen PCR testlerinin sahte olduğu gerekçesiyle KKTC tarafından haklarında soruşturma başlatılmış ve ülkeden çıkışları yasaklanmıştı.

Dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 21 müzisyen tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 Ekim'de yeniden hakim karşısına çıkacak olan ekip için alınan bu karar, müzisyenlerin ailesi başta olmak üzere Bülent Ersoy'u derinden sarstı.

ORKESTRAMI ELİMDEN ALDILAR

Ersoy, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Ben yaptığım yardımları kimseye söylemedim. Bunca zamandır ne kadar sıkıntı yaşadım kim biliyor? Manen ve maddi olarak ne çektim kim biliyor? Ekibimi elimden aldılar. Maddi kaybım var. Onun yeri dolar ama manen ne yapacağız? O çocukların kaybını kim ödeyecek. Kim o günlerini geri verecek. Kanunlar çerçevesinde boynumuz kıldan ince ama çocuklar da bu işlerin sahtekarlığını nereden bilsin?

Arkadaşlarımın haklarını sonuna kadar savundum ve elimden gelen her şeyi yaptım. O çocukları kelepçeli gördüm ya, servetimi ortaya dökeceğim ve bu işin sonuna kadar gideceğim. Otele dava açıyorum. Maddi-manevi ne gerekiyorsa yapacağım. Ben ancak maddi olarak olanaklarımı kullandım. Manevi olarak hepsinin yanında oldum. Daha ne yapayım? Kendimi yakmamı mı istiyorlar? Günah keçisi ben miyim? Hapisten kimseyi almak elinden gelmedi ne yazık ki. 70 yaşında kadınım, üzüntüden tansiyonum çıktı. Avukatıma gidiyorum, ne gerekiyorsa yapacağım."

SUÇLU OTEL YÖNETİCİLERİ

Yapımcı Polat Yağcı da sosyal medyadan isyan etti: "Pandemi boyunca bir konser bile veremeyen, evlerine ekmek götüremeyen bu emekçilerin en büyük suçu ekmek parası kazanmak için sanatlarını icra etmeye Kıbrıs'a gitmeleridir. Kıbrıs'a konser vermek için giden 21 müzisyenin eline tutuşturulan sahte PCR raporu düzenleyen 'KKTC vatandaşı' otel yöneticileridir."

Hürriyet - Magazin Haberleri
Ekibi tutuklanan Bülent Ersoy gözdağı verdi: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim

Ekibi tutuklanan Bülent Ersoy gözdağı verdi: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim
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Haber: Bülent Ersoy: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim - Haberler Magazin
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