Bülent Ersoy'un en büyük tutkusu bakın ne çıktı

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, konser için gittiği Bursa'da meşhur İskender Kebabını yemeyi ihmal etmedi. Ersoy'un kebaba düşkün olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Bülent Ersoy, şehre adım atar atmaz soluğu Botanik Park'taki ünlü Kebapçı İskender'de aldı. İşletme sahipleri Yavuz İskenderoğlu ve çocukları Oğuzhan-Kayhan İskenderoğlu, sanatçı ile mekanda yakından ilgilendi.

Yemek sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Snob Magazin