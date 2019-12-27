Bülent Ersoy, 1 tır dolusu eşyayla kral dairesine yerleşiyor
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Bülent Ersoy, 1 tır dolusu eşyayla kral dairesine yerleşiyor

Türk sanat müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy'un 1 tır dolusu eşyası 31 Aralık gecesi sahne alacağı gece için kral dairesine doğru yola çıktı.

27.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:14
Bülent Ersoy, 1 tır dolusu eşyayla kral dairesine yerleşiyor

Unutulmaz bir gecesi yaşatmaya hazırlanan Diva, yılbaşı gecesi sahne performansının ardından gerçekleştireceği yılbaşı ziyafetiyle de çok konuşulacak.

İspanyanın güneyinde yer alan Marbella'nın Puerto Banus Limanı'ndan getirilecek her biri 10 kg ağırlığındaki 10 adet ıstakozlar ve pavuryalar ile birlikte Rusya'dan özel olarak getirtilen Beluga siyah hayvarDiva'nın yemek menüsünde bulunuyor. Yılbaşı ziyafetini hazırlaması için Michelin yıldızlı ünlü bir aşçı ise Paris'ten yola çıktı.

Bülent Ersoy'un, 1 tır dolusu eşyası

Sahne sonrası dostlarıyla vakit geçirmeyi planlayan diva, kral dairesinin bulunduğu katta 16 odayı da kapattı. 21 maddelik özel istek listesiyle çok konuşulan Diva'nın tır dolusu eşyalarının arasında özelışık sistemindan oluşan robot ışıklar, özel taht, kostümler, takılar ve çok sayıda özel eşya bulunan Bülent Ersoy, sahnede birbirinden özel tasarımlardan oluşan kıyafet ve mücevherleri taşıyacak.

Kaynak: Bültenler
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