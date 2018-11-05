BÜLENT ECEVİT Kabri Başında Anıldı

DSP Genel Başkanı Önder AKSAKAL, parti yöneticileri ve partililerden oluşan kalabalık bir heyetle Ankara Devlet Mezarlığında ECEVİT'in kabrine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundular.

AKSAKAL BURADA YAPTIĞI KONUŞMADA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Bugün burada Demokratik Sol düşüncenin kuramcısı ve partimizin kurucusu Bülent ECEVİT'in aramızdan ayrılışının 12. yılında O'nu bir kez daha yâd etmeye, onun yolunda yürümeye devam ettiğimizi bildirmeye geldik. ECEVİT dürüst kişiliğiyle, yurtsever, halkçı ve çağdaş medeniyetlere erişme hedefiniyakalama azminde bir siyasetçiydi. Siyasette nezaketi, kibarlığı ve aynı zamanda ilkeli, tavizsiz, dik duruşu birlikte yaşatabilen bir kişiydi. ECEVİT, egemen sistemin kurgularıyla iktidardan uzaklaştırıldığı dönemde bugünleri görebilmiş yüksek öngörülü bir devlet adamıydı. 2002 yılında eğer bu parlamento dağıtılırsa ülke de bölücülerle din simsarlarının egemenliği hakim olur demişti ve nitekim 16 yıldır Türkiye bu iki olgunun ortaya çıkardığı sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır." dedi.

DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL KONUŞMASINI ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Saygıdeğer Genel Başkanım, senin açtığın yolda inançla ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden düzlüğe çıkarılabilmesi ancak DSP iktidarıyla mümkündür. 31 Mart 2019'da yapılacak Yerel Yönetim Seçimlerinden başlamak üzere devlet yönetimini mutlaka ele alacağız. Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında senin yolunda yürümeye devam edeceğiz." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder AKSAKAL'ın konuşmasından sonra anma kabri başına gelen partili ve ECEVİT'i seven yurttaşlar dualar okuyup mezarına karanfiller bıraktılar.