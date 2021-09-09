Bülent Ecevit'in büstü, Batıkent'te kendi isminin verildiği bulvara konuldu
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Bülent Ecevit'in büstü, Batıkent'te kendi isminin verildiği bulvara konuldu

Bülent Ecevit'in büstü, Batıkent'te kendi isminin verildiği bulvara konuldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Türk siyasi tarihinin en önemli siyasetçilerinden biri olan Ecevit, CHP ve DSP Genel Başkanlıklarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştu.

Bülent Ecevit, isminin verildiği bulvarda, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan büstü ile de hatırlanacak.

Eskişehir'in Batıkent Mahallesi'nde bulunan Bülent Ecevit Bulvarı'na Büyükşehir Belediyesi,siyasi kimliğinin yanı sıra gazeteci ve şair olan Bülent Ecevit'in büstünü yerleştirdi. Bulvar girişinde bulunan orta refüje yerleştirilen büstte Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit ile birlikte kurduğu ve genel başkanlığını yaptığı Demokratik Sol Parti'nin logosunda bulunan güvercin yer alıyor. Bülent Ecevit, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın başarıyla gerçekleştirildiği ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirildiği dönemlerde Başbakanlık yapmış, Türk siyasal tarihinin en önemli isimlerinden biri olmuştu. Ecevit 5 Kasım 2006 tarihinde yaşamını yitirmişti. Başbakan Bülent Ecevit'in, belediye başkanlığına adım atmasına vesile olduğunu belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Pof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "Batıkent Mahallemizin önemli bulvarlarından biri olan Bülent Ecevit Bulvarı'nda yaptığımız büst çalışması ile, örnek kişiliğiyle herkesin sevgi ve saygısını kazanmış rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'in anısını yaşatmayı amaçladık. Bu vesile ile Bülent Ecevit'i ve değerli eşi Rahşan Ecevit'i saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Bülent Ecevit'in büstü, Batıkent'te kendi isminin verildiği bulvara konuldu - Haberler
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