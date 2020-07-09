Bülent Ecevit'in adı Saruhanlı'da yaşayacak
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Bülent Ecevit'in adı Saruhanlı'da yaşayacak

Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in ismi, Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki bir parka verildi.

Bülent Ecevit'in adı Saruhanlı'da yaşayacak
09.07.2020 09:18 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:28

Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in ismi, Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki bir parka verildi.

Saruhanlı Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda ilçedeki 3 park, 2 kafeterya, stat ve çocuk oyun kulübüne isim verildi.

Meclis toplantısında ilçedeki yenileme çalışmaları devam eden Yahya Gür Parkı'nın adının "Bülent Ecevit" parkı olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi. Bu doğrultuda Cumhuriyet tarihinin önemli devlet adamlarından biri olan merhum Başbakan Bülent Ecevit'in ismi Saruhanlı'da yaşatılacak.

İshakçelebi Stadına Ali Ziya Parlar'ın adı verildi

İshakçelebi Mahallesindeki futbol stadına, stadın yapımını sağlayan dönemin İshakçelebi (1994 - 2004) Belediye Başkanı merhum Ali Ziya Parlar'ın adı verildi.

Saruhanlı Sanayi sitesinde yıllardır atıl halde bulunan ve bir süre önce Saruhanlı Belediyesi tarafından modern bir tesise dönüştüren parka, Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kurucularından Nedim Nehir'in adı verildi. Saruhanlı Belediyesi tarafından Sosyal Tesisler bölgesinde inşa edilen Çocuk Oyun Kulübüne, inşaatının yapımına büyük katkılar sunan ve yaklaşık maliyetin üçte ikisini karşılayan İş Adamı Aziz Terzi'nin merhum babası Selçuk Recep Terzi'nin adı verildi. Saruhanlı'nın Kurtuluş mahallesindeki çamlık alana, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Diş Hekimi merhum Muharrem Ekici'nin adı verildi. Saruhanlı Belediyesi tarafından Sosyal Tesisler bölgesinde inşa edilen kafeteryaya, "Cumhuriyet" adı verildi. Saruhanlı Belediyesine ait Sosyal Tesislerdeki kafeteryaya ise belediye meclisinin kararıyla "Halk" adı verildi.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, alınan kararların hayırlı olmasını diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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