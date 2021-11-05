KARS (Haberler.com) - Eski başbakan Bülent Ecevit, 1925 yılında dünyaya gözlerini açtı.Siyasi hayatının yanı sıra önemli bir gazeteci olan Karaoğlan, ilk olarak Ulus Gazetesi'nde çalışmaya başladı ve siyasete ilgisi de bu dönemde arttı. Öte yandan Amerika'nın The Journal and Sentinel gazetesinde konuk gazeteci olarak yazdı. Siyaset kariyeri dışında gazeteci, yazar, şair olarak da bilinen Bülent Ecevit, 1974-2002 yılları arasında Türkiye'de 4 kez başbakanlık görevini üstlendi.

Türk siyasetinde adı Karaoğlan diyerek kaldı. Peki Bülent Ecevit'e neden Karaoğlan deniyor? Bülent Ecevit Karaoğlan adını nasıl aldı? Bülent Ecevit' ikinci ismi kim verdi?

BÜLENT ECEVİT, 'KARAOĞLAN' LAKABINI NASIL ALDI?

Bülent Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabı, Kars'ın Susuz İlçesinde yaşayan Chp'li bir kadın tarafından verildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, ''Hepsi yaralar, sonuncusu öldürür'' isimli kitabında babaannesi Şehzade Şahin'in Bülent Ecevit'e ilişkin açıklamalarında yer verdi. CHP üyesi olan Şahin, Bülent Ecevit'e ''Karaoğlan'' ismini verenin kendisi olduğunu söyledi.

Kitapta yer alan anlatıma göre Kars'ın Susuz ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 85 yaşındaki Şehzade Şahin, Ecevit'e Karaoğlan adını verdiği günü şöyle anlattı:

''Şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım 1972 ya da 73 yıllarıydı. Türkiye zor günlerden geçiyordu. Ekonomi kötüydü. Biz tek çare olarak CHP'yi görüyorduk. Birinci eşim Aydın Yarkadaş, Kars'ın Susuz ilçesinde partinin başkanıydı. Ben de CHP'nin kadın kollarındaydım. Bir ara kadın kolları Başkanlığı da yaptım. Aydın Bey, İsmet İnönü'nün yakın çalışma arkadaşıydı. İsmet İneönü, Kars'a geldiğinde evimize misafir olmuştu. Sonra dönem değişti. Bülent Ecevit diye bir genç ortaya çıktı. İsmet İnönü'nün yerine genel başkan oldu.

''BİZİ BU KARA GÜNLERDENKURTAR KARAOĞLAN''

Bülent Ecevit, Genel Başkan olduktan sonra ilk gezisini Kars'ın Susuz ilçesine yaptı. O gün Yani Bülent Ecevit'in Kars'a geldiği gün yanında Rahşan Ecevit de vardı.Ecevitler köy evimize geldi. Biz misafirleri karşılamak için kapıyı açtık. Karşımda esmer bir genç gördüm. Birden BülenT Beye sarıldım ve ''Bizi bu kara günlerden kurtar Karaoğlan'' dedim. O an yanımızda gazeteciler de vardı. Ertesi gün gazetelerde ''Bir kadın, Ecevit'e Karaoğlan dedi ve boynuna sarıldı'' diye yazdılar. ''

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