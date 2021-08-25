Bülent Dilmaç kimdir? Prof. Dr. Bülent Dilmaç kaç yaşında, nereli? Bülent Dilmaç biyografisi!
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Bülent Dilmaç kimdir? Prof. Dr. Bülent Dilmaç kaç yaşında, nereli? Bülent Dilmaç biyografisi!

Bülent Dilmaç kimdir? Prof. Dr. Bülent Dilmaç kaç yaşında, nereli? Bülent Dilmaç biyografisi!
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitin Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Prof. olarak atanmıştır. Peki, Bülent Dilmaç kimdir? Prof. Dr. Bülent Dilmaç kaç yaşında, nereli? Bülent Dilmaç hayatı ve biyografisi nedir?

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitin Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Prof. olarak atanan Bülent Dilmaç kimdir? Prof. Dr. Bülent Dilmaç kaç yaşında, nereli? Bülent Dilmaç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BÜLENT DİLMAÇ KİMDİR?

20.05.1973 Şenkaya doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Konya Ereğli'de tamamlamıştır. 1992 -1996 yılları arsında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde lisans eğitimini, 1996 -1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimini 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. 1997-2003 yılları arasında da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesine araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2003 yılında da, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2012 yılında Üniversiteler Arası Kurul tarafından yapılan sınav sonucunda eğitim psikolojisi alanında doçent unvanını almıştır. 2017 yılında da Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitin Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Prof. olarak atanmıştır.

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Bülent Dilmaç kimdir? Prof. Dr. Bülent Dilmaç kaç yaşında, nereli? Bülent Dilmaç biyografisi! - Haberler
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