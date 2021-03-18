Bülent Cihantimur kimdir? Op. Dr. Bülent Cihantimur nereli?

Bülent Cihantimur kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TLC ekranlarında yer alan programlardan biri olan Bu Ben Miyim? farklı bir konsepte imza atıyor. Op. Dr. Bülent Cihantimur ise bu programda merak edilen soruları yanıtlıyor. Op. Dr. Bülent Cihantimur nereli?

TLC ekranlarının merakla takip edilen programınlarından biri olan Bu Ben Miyim? yayın hayatına devam ediyor. Vücudunda sorunlar olan ve güzelleşmek için hastalarını değiştiren bir doktorun yer aldığır program merakla takip ediliyor. Peki, Bülent Cihantimur kimdir? Op. Dr. Bülent Cihantimur nereli?

BÜLENT CİHANTİMUR KİMDİR?

1970 yılında Kars'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi ihtisası yaptı. Böylece Estetik plastik cerrahi uzmanı oldu. 1999 yılında Estetik International'ı kurdu.

Bu kliniğin genel koordinatörlüğünü yapmaya devam eden Bülent Cihantimur'un geliştirdiği üç özel teknik bulunmakta.

Uzmanlık Alanları