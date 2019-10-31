31.10.2019 22:12

- Bülent Bölükbaşı: "Oyuncularımız iyi mücadele etti"

KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, Bayrampaşa maçının ardından, "Oyuncularımız iyi mücadele etti" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'un Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup edip tur atladığı maçın ardından Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bölümbaşı, önceliklerinin lig olduğunu vurgulayarak, "İlk devreyi en az hasarla kapatmayı düşünüyoruz. Bugün arkadaşlarımızın hepsi gerçekten iyi mücadele ettiler. İnsan üstü bir mücadele gösterdiler 120 dakika. İçeride zaman zaman sıkıntılar yaşadık ama ona rağmen devam etmeyi kendileri istediler. Benim açımdan çok iyi oldu. Oyuncularımızın isteğini arzusunu görmek, bize vermek istedikleri bir mesajdı. İnşallah ilerleyen zamanda durumumuz rahatlayınca daha iyi olacağız" dedi.

Bölükbaşı, ligde oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise, "Futbolcuların morali keyfi yerinde. Bizim için ligde her maç zor, Fenerbahçe özelinde değil. Her maçımıza kazanmak için çıkacağız, çıkmak zorundayız. O ateş çemberinden çıkmak için" açıklaması yaptı.

Kaynak: İHA