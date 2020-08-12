Bülent Başer, İngiltere'de zorlu sınava çıkıyor Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü olma unvanını taşıyan Bülent Başer, Avrupa Şampiyonu boksörü Erik Pfeifer, ile İngiltere'de dünya şampiyonluk eleme maçına çıkacak.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü olma unvanını taşıyan Bülent Başer, Avrupa Şampiyonu boksörü Erik Pfeifer, ile İngiltere'de dünya şampiyonluk eleme maçına çıkacak. Aynı zamanda Dünya Kıtalar Arası Altın Kemer unvanının da ortada olacağı karşılaşmayı almaları durumunda dünyanın zirvesi için mücadele etme hakkını elde edecekler.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer, sporcusunun antrenmanlarda çok iyi performans gösterdiğini vurgulayarak, "Erik, dünya yarı amatör boks şampiyonasında Dünya Şampiyonu olmuş başarılı bir isimdir. Disiplinli ve çalışkan bir sporcu, verdiğim tüm programlara uyuyor. Ben sporcumun şansının en az yüzde elli olduğunu düşünüyorum. O gün kim iyi günündeyse maçı o kazanacak diye düşünüyorum. Kendisine yine başarılı boksörlerimizden Chrisitian Hammer ve Milacic kardeşler de sparringlerde yardımcı oluyorlar" dedi.

Erik Pfeifer, Nisan'dan beri hazırlıklarına devam ettirdiğini vurgulayarak, "Pandemi nedeniyle karşılaşmam iptal edildi. O arada baba oldum ve karantina döneminde ailemle dünyaya yeni gözlerini açan çocuğumuzla ilgilenme fırsatı yakaladım. Sürekli olarak antrenmanlarımı yapıyorum. Rakibim genç bir isim ancak ben de tecrübeliyim. Bu karşılaşmayı kazanarak dünya şampiyonluğu maçına çıkmak istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA