Bülent Başer: "Artık tüm konsantrasyonum sporcularıma!"
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Bülent Başer: "Artık tüm konsantrasyonum sporcularıma!"

Bülent Başer: 'Artık tüm konsantrasyonum sporcularıma!'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyaca ünlü boksörlerin antrenörlüğünü yapan Bülent Başer'in abisi Hakan Başer, iki yıldır uğraştığı venöz ülserini yendi.

Dünyaca ünlü boksörlerin antrenörlüğünü yapan Bülent Başer'in abisi Hakan Başer, iki yıldır uğraştığı venöz ülserini yendi. Bülent Başer, "Abimin sağlığına kavuşması benim de spor hayatımı olumlu yönde etkileyecek" dedi.

Dünya ringlerinde başarıdan başarıya koşan Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer'in abisi Hakan Başer, iki yıldır çözüme ulaştırılamayan venöz ülserini yendi. A Life Hospital Ankara Etimesgut Şubesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünden Doç. Dr. Mehmet Ali Şahin'in uyguladığı dört haftalık düzenli bakım ve tedavinin ardından, Prof. Dr. Erkan Kuralay'ın da katıldığı ameliyatlarla eski sağlığına kavuşan Hakan Başer, "Bu zorlu süreci çok iyi yöneten, başta doktorlarım olmak üzere tüm hastane personeline teşekkür ederim" dedi.

Abisinin sağlığına kavuşmasının kendisini olumlu yönde etkileyeceğine inandığını belirten Bülent Başer, "Abimin sağlığına kavuşması benim de spor hayatımı olumlu yönde etkileyecek. Artık tamamen sporcularıma konsantre olacağım. Dünya şampiyonu Mahmoud Charr ile başarıdan başarıya koşuyoruz. Artık ringlerde birçok başarıya imzamızı atacağız" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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