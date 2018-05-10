Sosyal Medyadaki, "Tamam-Devam" Tartışmasına Arınç da Katıldı : Durmak Yok Yola Devam

Eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü AK Parti Grup Toplantısı'nda dile getirdiği "Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerinin 'demokrasi vurgusu' anlamına geldiğini söyledi.

"MİLLET İRADESİYLE GELEN MİLLET İRADESİYLE GİDER"

"AK Parti kurulduğu günden bu yana her girdiği seçimde iktidarı hedeflemiş ve milletimizin teveccühüyle hedefine ulaşmıştır" diyen Arınç, Cumhurbaşkanı'nın da milletin iradesine duyduğu önemi belirttiğini savunarak, "Millet iradesiyle gelen bir yönetimin ancak millet iradesiyle gideceğine vurgu yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Arınç, şöyle devam etti:

"ERDOĞAN, DEMOKRASİ VURGUSU YAPMIŞTIR"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın amacı muhalefetin özellikle menfi propaganda olarak yaymaya çalıştığı; 'Seçimi kaybetse de gitmez.', 'Seçim güvenliği yok, bu iş diktatörlüğe gider' v.s söylemlerine karşılık demokrasi vurgusu yapmaktır.

"GÜÇLÜ BİR YASAMA OLUŞTURACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

AK Parti'nin millet iradesine dayalı demokrasi anlayışının temeli seçimle gelenin seçimle gitmesidir.

24 Haziran seçimlerinde aziz milletimizin güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek vereceğine, aynı şekilde parlamento çoğunluğu ile güçlü bir yasama oluşturacağına inancımız tamdır."