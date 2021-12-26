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Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

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MANİSA (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç Manisa ziyareti kapsamında ilk olarak Pazar Camii'nde öğle namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Arınç, kapatılan Refah Partisi'nin Turgutlu eski ilçe başkanı Dinçer İnceer'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Arınç, öğlen yemeğinin ardından Turgutlu'dan ayrıldı. Arınç'a ziyaretlerinde AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ile Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez eşlik etti.


Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

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Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri

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