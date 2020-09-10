Bülent Arınç koronavirüs mü oldu? Bülent Arınç nasıl koronavirüs oldu? Bülent Arınç'ın eşi koronavirüs mü?
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Bülent Arınç koronavirüs mü oldu? Bülent Arınç nasıl koronavirüs oldu? Bülent Arınç'ın eşi koronavirüs mü?

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç koronavirüs mü oldu? Bülen Arınç nerede koronavirüs kaptı? Bülent Arınç 'ın eşi koronavirüs oldu mu?

Bülent Arınç koronavirüs mü oldu? Bülent Arınç nasıl koronavirüs oldu? Bülent Arınç'ın eşi koronavirüs mü?
10.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:51

Yaygınlaşan koronavirüs sebebiyle tedbirler alınmaya başlandı. Artan vakalar sonucunda tedbirlere uyulması konusunda uyarılar geliyor. Peki, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç koronavirüs mü oldu? Bülent Arınç'ın eşi koronavirüs testi yaptırdı mı?

Twitter'dan açıklama yapan Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."

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