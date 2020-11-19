Bülent Arınç kimdir? Bülent Arınç canlı yayında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında ne dedi?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, konuk olduğu canlı yayın programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş'ın kitabı Devran hakkında sözleri nelerdir? Bülent Arınç Osman Kavala hakkında ne dedi? Bülent Arınç hangi açıklamalarda bulundu?

Bülent Arınç, 2002-2007 yıllar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da yaptı. Ancak ilk kez 1995 Türkiye genel seçimleri'nde Refah Partisi Manisa milletvekili olarak meclise girmişti.Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Bülent Arınç hayatı, biyografisi ve ailesi...

BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Arınç, aslen Manisalı'dır. 25 Mayıs 1948 tarihinde Jandarma Astsubayı İbrahim Arınç ile Sevdiye Arınç'ın dördüncü çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken babasını kaybetti. Lise eğitimini Manisa Lisesi'nde tamamlamasının ardından 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve uzun süre Manisa'da serbest avukatlık yaptı.

Gençlik yıllarından itibaren siyasetle ilgilenen Arınç, genel başkanlık görevini Necmettin Erbakan'ın üstlendiği Millî Selamet Partisi'nin (MSP) Manisa Gençlik Kolları Başkanlığı ve Manisa İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.13 Ekim 1985'te Refah Partisi'nin İzmir'de düzenlediği Refah Gecesi'nde yapılan konuşmalar nedeniyle daha sonra Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. Arınç'a, yargılama sonunda 2 yıl hapis cezası verildi ancak Yargıtay hapis cezasını iptal etti.

REFAH PARTİSİ'NDEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Arınç, 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden Belediye Başkan adayı olsa da yine başarısız oldu. 1995 Türkiye genel seçimlerinde tekrar Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu ve ilk defa milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu´nda çalıştı. 1999 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve Fazilet Partisi Grup Başkan Vekilliği görevini icra etti.

TBMM BAŞKANI SEÇİLDİ

Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Manisa milletvekili olarak mecliste yer aldı. Kasım 2002 TBMM Başkanlığı seçimi'nde AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı oldu. Yapılan seçimde TBMM Başkanı seçildi. 8 Ekim 2004 tarihinde yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde tekrar seçildi ve görevini 22 Temmuz 2007 tarihine kadar sürdürdü. Hâlen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Arınç, 2007 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 1 Mayıs 2009 tarihinde yapılan kabine revizyonunda Türkiye başbakan yardımcılığı makamın getirildi. Hükûmet sözcülüğü görevini de üstlenen Arınç, 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bursa milletvekili olarak meclise girdi. AK Parti'nin seçimi kazanmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde de görevine devam etti.

Bülent Arınç, Kızıl Elma Devlet Ödülü'ne layık görüldü. Başarılı siyaset adamı Münevver Arınç ile evlidir ve 2'si erkek 3 çocuk babasıdır. Oğullarından Mehmet Fatih Arınç 1997 yılında geçirdiği trafik kazasında 16 yaşında yaşamını yitirdi.

BÜLENT ARINÇ CANLI YAYINDA NE DEDİ?

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir Ne Değildir" programında, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

BÜLENT ARINÇ SELAHATTİN DEMİRTAŞ HAKKINDA NE DEDİ?

Koronavirüs salgını döneminde Demirtaş'ın Devran isimli kitabını okuduğunu söyleyen ve herkese okuması için tavsiye eden Arınç, konu hakkında yargıç ve mahkemeleri özgürlükçü düşünmeye çağırdı.

Arınç, "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum.Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama kürtler ve kürtlerin yaşadığı travmama üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de kürtlerdin. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." ifadelerini kullandı.

BÜLENT ARINÇ OSMAN KAVALA HAKKINDA NE DEDİ?

Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'in, "Sizce ülkede özgürlük var mı?" sorusu üzerine Bülent Arınç, hukukta yapılan yanlışları sıralayarak bir an önce giderilmesi gereken aksaklıkları söyledi. Bu çözümsüzlüklerin başında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam ettiğini söyleyen Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" dedi.