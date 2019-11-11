Bülent Arınç'ın damadından "delil yetersizliğinden beraat" kararına itiraz

11.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:40

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurlu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ'den yargılandığı davada kendisine "delil yetersizliğinden beraat" verilmesi kararına itiraz etti.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan Ekrem Yeter, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmıştı. Mahkeme, 17 Ekim 2019'daki celsede Yeter hakkında "delil yetersizliği"nden beraat kararı vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin gerekçeli kararını tamamlamasının ardından beraat kararına itiraz etmişti. Yeter de avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Yeter, itiraz dilekçesini avukatı Selçuk Nuray aracılığıyla, Bölge Adliyesi Ceza Daire Başkanlığına sunulmak üzere Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine verdi. Dilekçede, beraat kararının delil yetersizliğinden değil, "yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması" veya "yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması" maddelerinden verilmesini talep edildi. Dilekçede, "Mahkemenin verdiği karara sonuna kadar saygılıyız, ancak istinaf talebimiz müvekkilimizin üzerindeki bu olası şüphenin kaldırılması, suçsuzluğunun sabit olması, kastının bulunmadığından beraat kararı verilmesi noktasındadır. Dosyaya kazandırılan tüm deliller, sunduğumuz beyan ve savunmalar, dinlenen savunma tanıkları, resmi kurum yazıları göz önüne alındığında kanaatimizce müvekkilimiz hakkında atılı suçtan CMK 223/2-b bendi gereğince beraat kararı verilmelidir. Gerek iddianame ve gerekse mütalaadaki tüm iddialar en ufak bir şüpheye mahal vermeyecek deliller ile çürütülmüştür. Müvekkil üzerindeki şüpheler kalkmıştır ve suçsuzluğu açık olarak ortaya çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA