Bülent Arınç ile eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Bülent Arınç ile eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, eşi ile başvurdukları hastanede Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bülent Arınç ile eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
10.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:01

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, eşi ile başvurdukları hastanede Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz" ifadesini kullandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE 

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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