Bülent Albayrak: "Çok üzgünüz"
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Bülent Albayrak: "Çok üzgünüz"

11.12.2020 01:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:35
Bülent Albayrak:

DG Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, UEFA Avrupa Ligi son maçında Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenildiği müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Sivasspor için tarihi bir fırsattı bu. Bunu değerlendiremediğimiz ve ülkemize puan kazandıramadığımız için çok çok üzgünüz" dedi.

DG Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, UEFA Avrupa Ligi son maçında Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenildiği müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Sivasspor için tarihi bir fırsattı bu. Bunu değerlendiremediğimiz ve ülkemize puan kazandıramadığımız için çok çok üzgünüz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup olan ve Avrupa'ya veda eden Sivasspor'da Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Albayrak, Avrupa'ya veda ettikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Bugün çok istediğimiz bir maçı kazanamadık. Maçta inanılmaz mücadele etti takımımız. İki takımda pozisyon üretmedi bugün. Tek pozisyon var, o da bizim ayağımızda topu kaybettik ve o top bize gol oldu. Ondan öncesinde Kayode'nin getirip, iki-üç kişinin önünden geçen ve boş bir kaleye atabileceğimiz pozisyon vardı. Bu golü biz atsak biz kazanırdık. Maccabi Tel Aviv attı golü ve mağlup olduk böylece. Çok üzgünüz. Sivasspor için tarihi bir fırsattı bu. Bunu değerlendiremediğimiz ve ülkemize puan kazandıramadığımız için çok çok üzgünüz. Söyleyecek başka bir şey yok" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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