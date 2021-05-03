Bulduklarında açlıktan ölmek üzereydi, yavru kediye esnaf sahip çıktı

Bulduklarında açlıktan ölmek üzereydi, yavru kediye esnaf sahip çıktı Tokat'ta açlıktan ölmek üzereyken bulunan iki yavru kediye esnaf sahip çıktı.

Bulduklarında açlıktan ölmek üzereydi, yavru kediye esnaf sahip çıktı

TOKAT - Tokat'ta açlıktan ölmek üzereyken bulunan iki yavru kediye esnaf sahip çıktı.

Behzat Bulvarında çiçekçilik yapan esnaf iş yerinin deposundan gelen kedi seslerini fark etti. Kedilerin annesinin etrafta olabileceğini değerlendiren esnaf bir gün bekledi. Aradan bir gün geçmesine rağmen yavru kedilerin annesinin ortalıkta gözükmemesi üzerine esnaf kedilere sahip çıktı. Daha gözlerini açılmamış olan kedilere biberonla beslenmeye çalışıldı. Kediler biberonla süt içmekte zorlanınca şırınga ile beslemeye karar verildi. Yavru kediler şırınga ile verilen sütü içti.

Çiçekçide çalışan Ahmet Ağca, anneleri kaybolan kediye sahip çıktıklarını ifade ederek, "Dün öğle saatlerinde depodayken miyavlama sesleri geliyordu. Aşağı inip baktığımızda çiçek kolisinin içinde iki tane yavru kedi gördüm. O gün akşama kadar annesinin gelmesini bekledik. Aradan bir gün geçmesine rağmen annelerinin olmadığını fark ettiğimiz kediler aç ve susuz kalmışlardı. Daha gözleri açılmamış yavrulara sahip çıktık. Şırınga ile elimizden geldiği kadar beslemeye çalışıyoruz. Yine bulduğumuz yere bırakıp annelerinin gelmesini bekleyeceğiz. Rabbim kimseyi hayvanda olsa annesiz bırakmasın " dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ