Buldukları tavşan yavrusunu şırınga ile besliyorlar Amasya'nın Suluova ilçesinde çiftçilik yapan anne ile oğlu, buldukları yabani tavşan yavrusunu ilgiyle büyütüyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde çiftçilik yapan anne ile oğlu, buldukları yabani tavşan yavrusunu ilgiyle büyütüyor.

Kendilerine ait meyve bağında çalışan üniversite öğrencisi Oğuzhan Uygun, AA muhabirine, bahçelerinde çalışırken bir köşede ürkmüş bir hayvan gördüğünü söyledi.

Annesinin çevrede olabileceği düşüncesiyle araştırma yaptığını ama bir ize rastlamadığını belirten Uygun, "Bunun üzerine aldım eve getirdim, annemle beraber besliyoruz. Bu hayvanı almasaydım ya bir yabani hayvan yiyecekti ya da açlıktan ölecekti." dedi.

Evlerinde tavuğun yanı sıra kedi, köpek ve kanarya beslediğini anlatan Uygun, "Tavşan yavrusunun da katılmasıyla büyük bir hayvan ailesine sahip oldum. Hepsine bakmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Anne Gülsüm Uygun da tavşan yavrusunu biraz büyüyünce doğaya bırakmayı düşündüklerini dile getirerek, "Henüz bir aylık. Yavrunun yalnız kalmasını istemediğim için en iyi şekilde büyütmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA