Buldukları parayı zabıtaya teslim eden çocuklara ödül
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Buldukları parayı zabıtaya teslim eden çocuklara ödül

Samsun'un Terme ilçesinde yolda buldukları parayı zabıta ekiplerine teslim eden 3 çocuk, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından ödüllendirildi.

Buldukları parayı zabıtaya teslim eden çocuklara ödül
05.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:57

Samsun'un Terme ilçesinde yolda buldukları parayı zabıta ekiplerine teslim eden 3 çocuk, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından ödüllendirildi.

Terme ilçesinde yolda yürürken buldukları parayı zabıta müdürlüğüne getirerek teslim eden Ebubekir Yerebasmaz (7), Berat Işıtan (8) ve Emirhan Sağlam (7) isimli 3 çocuk davranışlarıyla örnek oldular.

Yaşları küçük 3 çocuğun buldukları parayı zabıta ekiplerine teslim ettiğini öğrenen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, çocukları makamında ağırlayarak hediyeler verdi.

"Geleceğe inancımız perçinleniyor"

Çocuklarla sohbet ederek nasihatler veren Başkan Kılıç, "Minik kardeşlerimiz, dürüstlükleriyle topluma örnek hareketler sergileyerek, geleceğe olan inancımızın perçinlenmesine sebep oldular. Miktarın önemi yok, çocuklarımızın bu davranışı bizleri duygulandırdı ve mutlu etti. Çocuklarımızı ve onları yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini canı gönülden kutluyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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